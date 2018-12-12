Полиция проводит спецоперацию возле собора Страсбурга (фото)

По словам одного из свидетелей, полиция оцепила место, где накануне произошла стрельба.

Полиция Страсбурга проводит спецоперацию у кафедрального собора города.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Подробности операции не приводятся. По словам одного из свидетелей, полиция оцепила место, где накануне произошла стрельба.

Как сообщал УНИАН, ранее французский президент Эммануэль Макрон принес соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Страсбурге.

Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего погибли три человека, еще 12 получили ранения.