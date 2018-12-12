Макрон выразил соболезнования семьям погибших в Страсбурге
08:06, 12 декабря 2018Мир
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Стрельба случилась неподалеку от рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург.
REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Страсбурге.
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"Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям", - написал Макрон в Twitter.
Стрельба случилась неподалеку от рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. Личность нападавшего установлена. Его окружила полиция, но ему удалось сбежать.
В связи со стрельбой правительство ввело усиленные меры по обеспечению безопасности, в частности план по срочным действиям при терактах, который предусматривает усиленный контроль на границах и на всех рождественских рынках во Франции
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