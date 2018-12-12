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Макрон выразил соболезнования семьям погибших в Страсбурге

08:06, 12 декабря 2018
Мир
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REUTERS

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"Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям", - написал Макрон в Twitter.

Стрельба случилась неподалеку от рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. Личность нападавшего установлена. Его окружила полиция, но ему удалось сбежать.

В связи со стрельбой правительство ввело усиленные меры по обеспечению безопасности, в частности план по срочным действиям при терактах, который предусматривает усиленный контроль на границах и на всех рождественских рынках во Франции

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Теги: #стрельба#Франция#Макрон