Франция наймет 2600 полицейских для борьбы с терроризмом

Об этом заявил премьер-министр страны Мануэль Вальс, передает Би-би-си. Премьер также сообщил, что будут расширены полномочия разведовательных служб, в том числе облегчена процедура получения разрешений на прослушивание телефонных переговоров подозреваемых в подготовке терактов.

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Под постоянным мониторингом спецслужб будут находиться около 3000 человек - проживающих как во Франции, так и за ее пределами, если у них есть связи со страной.

Кроме этого премьер-министр пообещал выделить на борьбу с терроризмом 425 млн евро в течение трех лет. Он отметил, что такие ресурсы имеют решающее значение для борьбы с расширяющейся экстремистской угрозой.