Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержали 5 чеченцев - СМИ

На юге Франции задержаны пятеро граждан России, подозреваемых в подготовке терактов. Как сообщает издание Direct Matin со ссылкой на прокурора Ивона Кальве (Yvon Calvet), все они являются чеченцами, передает Lenta.ru.

Задержание было произведено вечером в понедельник, 19 января, в городе Безье (департамент Эро). Издание Midi Libre отмечает, что при обысках у задержанных были обнаружены взрывчатые вещества. Расследованием занимается судебная полиция Монпелье и антитеррористическое подразделение французской полиции.

Телеканал BFMTV уточняет, что возраст задержанных составляет от 24 до 37 лет. Пока неизвестно, планировались ли террористические акты на территории Франции или за ее пределами.

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Как сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Париже, в настоящее время дипведомство не располагает информацией о задержании россиян.