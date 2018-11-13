Суд Австрии отказался арестовать экс-полковника по подозрению в шпионаже в пользу РФ

По мнению суда, риска, что подозреваемый сбежит, нет.

Земельный суд австрийского Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего полковника Вооруженных сил страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По мнению суда, риска, что подозреваемый сбежит, нет.

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Как сообщает Новое время со ссылкой на Kronen Zeitung, ходатайство об аресте подозреваемого прокуратура подала накануне.

В ходатайстве подчеркивалось, что австрийский полковник, вероятно, нарушил пункты 252 и 256 Уголовного кодекса Австрии, в которых говорится о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Как сообщал УНИАН, в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990-х годов. С тех пор он находится на временном аресте. Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также подробную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. По данным издания, за эти услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тыс. евро.