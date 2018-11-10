В Австрии арестовали экс-военного, шпионившего в пользу России

Россия, по данным СМИ, предоставила австрийцу необходимые для шпионажа технические устройства, они конфискованы.

Бывший австрийский военнослужащий, подозреваемый в шпионаже в пользу России, арестован. До этого он дал признательные показания.

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За свои услуги, по словам полковника в отставке, он получил 300 тыс. евро. При этом он утверждает, что продолжал получать денежные средства даже после ухода на пенсию, передает kommersant со ссылкой на APA. Российская сторона, по данным СМИ, предоставила австрийцу необходимые для шпионажа технические устройства, они конфискованы.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября власти Австрии заявили, что получили от «дружественных» (по данным СМИ, немецких) спецслужб информацию, которая позволила задержать отставного австрийского военного, который с 1990-х годов и вплоть до этого года передавал информацию в Россию. По данным СМИ, подозреваемый работал в Минобороны в Вене, но не занимал высокий пост.