В Австрии полковника армии заподозрили в 20-летнем шпионаже в пользу РФ

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке различную информацию.

Австрийские спецслужбы задержали полковника армии страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет.

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Как сообщили в Министерстве обороны Австрии, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, пишет Kronen Zeitung. Военнослужащий из Зальцбурга получил за свою работу около 300 тыс. евро.

В материале говорится, что австриец каждые две недели контактировал со своим связным в российских спецслужбах по имени Юрий и передавал ему секретные документы. Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку.

Издание также сообщает, что министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу. «Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», - сказал Кунасек. По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. «Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны», - добавил министр.

По данным издания, канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступят в ближайшее время с экстренным заявлением по этому делу.