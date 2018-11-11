Путь СССР: попытки РФ конкурировать с США в космосе могут привести к ее распаду – генерал

Единственным шагом России к военному доминированию в космосе стало переименование военно-воздушных сил в военно-космические, отметил генерал.

Попытки Российской Федерации конкурировать с Соединенными Штатами Америки в военно-космической сфере приведут ее к развалу. Точно такую же ошибку в свое время сделал Советский Союз.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает «Обозреватель». По его словам, сегодняшние военные бюджеты России и США просто несопоставимы.

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"Бюджет в 36 млрд долларов ВС РФ, и сотни миллиардов долларов в США – сопоставить очень трудно. Плюс Европа, им Трамп помог, чтобы они вкладывали до 2% ВВП к своим расходам на оборону. То есть здесь очень трудно конкурировать", – пояснил Романенко.

По его словам, единственным шагом России к военному доминированию в космосе стало переименование военно-воздушных сил в военно-космические. Это было очень важно с точки зрения идеологии и пропаганды, однако было лишь формальным действием.

"А что мы видим сейчас? Видим, как запускаются космические аппараты, продырявленные слесарем дядей Васей. И при этом продолжают в этих авариях искать украинский след. Такие случаи подчеркивают оценку системности тяжелого состояния их экономики и она не улучшается. И ситуация будет ухудшаться, затраты будут увеличиваться и Россия может пойти по пути СССР, что может привести к разрушению РФ как таковой", – подытожил генерал.