Утопить док, "потерять" два самолета и заглохнуть посреди океана: подвиги единственного авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" (видео)

В России во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул крупнейший в мире плавучий док.

Во время аварии упали два крана, один из которых упал на авианосец, пробив в нем дыру.

В соцсетях предположили, что началось наступление машин, и вспомнили «Адмиралу Кузнецову» другие подвиги.

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Единственный авианосец РФ два года назад насмешил весь мир своим черным дымом, когда проходил возле берегов Сирии. Интернет-пользователи не могли решить, на чем работает крейсер - на угле или дровах.

Впоследствии "гроза НАТО" вообще заглохла посреди пути, и его вынуждены были тащить домой на буксире.

Также как-то в Средиземном море разбился МиГ-29, который взлетел с этого же корабля. А в декабре 2016 российский истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы и разбился в море.

Business Insider включил «Адмирала Кузнецова» в список худших авианосцев в мире.