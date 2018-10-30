С единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" произошло ЧП, есть пострадавшие

Плавучий док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.

В ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области РФ произошло чрезвычайное происшествие с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

По информации местного издания СеверПост, инцидент произошел около полуночи на 82-м судоремонтном заводе во время постановки авианосца "Адмирал Кузнецов" в плавучий док - ПД-50.

В результате сам док затонул, кроме того, упали два башенных крана, один из них - на авианосец.

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Как передает издание, в российской соцсети один из сотрудников предприятия уточнил, что четверых людей удалось вытащить из воды.

Позже СеверПост сообщил о трех пострадавших и одном пропавшем без вести. По неподтвержденным данным, рабочие могли попасть в воду. Не исключено, что могут быть и погибшие.

Также сообщается, что около 70 человек были эвакуированы с территории судоремонтного завода.

С территории завода эвакуировали несколько десятков человек, идет спасательная операция с участием военных и МЧС. Официальных подтверждений ЧП нет, в мэрии Мурманска отказались комментировать происшествие.

Как пишет Би-Би-Си, на 82-м судоремонтном заводе сообщили, что из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны плавучего дока заполнились водой, и док ушел под воду. Сам крейсер при этом не пострадал.

"Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется к своему причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ", - сказал представитель завода.

Как отмечает Голос Америки, док начал тонуть во время выхода из него "Адмирала Кузнецова".

ПД-50 был самым единственным в своем классе, который мог принимать суда ВМФ России вроде ракетного крейсера "Петр Великий" и авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу военно-морского флота СССР. Ширина дока составляет 67 метров, длина – 330 метров, грузоподъемность - 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация подписали контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера России «Адмирал Кузнецов».