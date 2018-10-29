Любовь важнее титула: японская принцесса вышла замуж за простолюдина (фото, видео)

Церемония состоялась в храме Мэйдзи - это величайшая святыня Токио.

Японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина Кеи Мория. Ритуальная брачная церемония состоялась в храме Мэйдзи в Токио. Невеста была в кимоно, жених — во фраке западного образца.

Как идет речь в сюжете ТСН, Аяко — младшая дочь кузена императора, покойного принца Норихито Такамадо. Роман 28-летней принцессы и 32-летнего сотрудника судоходной компании Nippon Yusen KK начался в декабре 2016 года. Их матери — давние подруги. О помолвке пара объявила летом.

Отметим, по закону представительница императорской семьи теряет титул, сочетаясь браком с простолюдином. Тем не менее что Аяко (которая получит от правительства почти миллион долларов компенсации) — не первая принцесса, пожертвовавшая своим статусом ради любви. Так, в 2014 году сестра Аяко принцесса Норико вышла замуж за Кунимаро Сенге. И официально перестала числиться членом семьи.

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Как сообщают СМИ, выйти замуж за простолюдина собирается и старшая внучка императора Акихито — принцесса Мако. Ее помолвка состоялась в сентябре 2017 года. Однако свадьбу решено было отложить до 2020 года.

Тетя Мако, единственная дочь императора Акихито Саяко, в 2005 году в соответствии с японским законодательством также отказалась от своего титула, вступив в брак с дизайнером Есики Куродой.

После замужества Аяко и Мако число членов монаршей семьи сократится до 17 человек. Причем 12 из них — женщины, пишут Факты.

В Японии все чаще звучат опасения, что императорская семья станет слишком малочисленной и не сможет выполнять свои общественные обязанности, если законы не поменяются и принцессы, выходя замуж за простолюдинов, будут терять свой титул. Кстати говоря, на мужчин из императорской фамилии этот закон не распространяется. Вступая в брак с простолюдинками, они сохраняют свой статус.

Единственный представитель мужского пола в младшем поколении императорской семьи — это брат Мако, 12-летний принц Хисахито, который в настоящее время занимает третье место в порядке наследования императорского престола Японии после своего дяди Нарухито. Вскоре мальчик станет официальным наследником трона. Это произойдет 1 мая будущего года, когда 84-летний император Акихито отречется от престола в пользу своего старшего сына, и Нарухито станет монархом.