Император Японии отречется от престола весной 2019 года

Отречение императора Японии Акихито от престола произойдет 30 апреля 2019 года, а с 1 мая новым императором станет его старший сын, наследный принц Нарухито. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает "ТАСС".

"Сегодня мы провели заседание совета, что касается исполнения специального закона [об отречении], участники заседания пришли к мнению, что отречение должно пройти 30 апреля 2019 года", - сказал он. Премьер также отметил, что правительство приложит все усилия для того, чтобы этот процесс прошел гладко, как этого хотели бы жители страны.

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Сразу после заседания, в котором также принимали участие председатели обеих палат парламента, председатель Верховного суда Японии, глава управления делами императорского двора, Абэ навестил императора Акихито и рассказал ему о подробностях дискуссии.

Отречение стало юридически возможным после того, как летом нынешнего года в Японии вступил в силу специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти впервые за последние 200 лет.

Документ будет действовать три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

Акихито в августе прошлого года в обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Ранее закон требовал от императора выполнять свои церемониальные обязанности до конца жизни.