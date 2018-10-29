На выборах президента Бразилии побеждает ультраправый кандидат

Жаир Болсонару известный своими агрессивными высказываниями в адрес геев, женщин и людей с темным цветом кожи.

Во втором туре выборов президента Бразилии побеждает ультраправый кандидат Жаир Болсонару.

По результатам подсчета 89% голосов избирателей Болсонару получил 56%, значительно опередив бывшего мэра Сан-Паулу Фернандо Хаддада, который набрал 44%, сообщает Reuters.

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Напомним, в начале сентября во время предвыборного выступления на Болсонару было совершено покушение. В ночь на четверг, 13 сентября, ему сделали очередную операцию. В результате были опасения, что он может не выздороветь до начала выборов и не провести избирательную кампанию.

Болсонару известный своими агрессивными высказываниями в адрес геев, женщин и людей с темным цветом кожи. Его выдвижение привлекло международное внимание как пример мирового тренда роста популярности популизма и радикальных политиков.

И хотя Болсонару лидировал в перевиборных соцопросах, в то же время, он обладает самым высоким рейтингом неприятие среди кандидатов.