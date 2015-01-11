Обама и Кэмерон обсудят в Вашингтоне российскую агрессию, ИГИЛ, Эболу и другие проблемы

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джоша Эрнеста.

"Президент Барак Обама будет принимать премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в Белом доме в четверг и пятницу, 15-16 января", - сказано в заявлении.

Отмечается, что визит Кэмерона должен засвидетельствовать прочность двусторонних отношений и дружеские связи между двумя народами.

Читайте такжеРоссия не может оставаться членом мировой финансовой системы - КэмеронОбама и Кэмерон проведут рабочий ужин в Белом доме 15 января и встречу в Овальном кабинете 16 января.

"Оба лидера обсудят ряд вопросов, в том числе экономический рост, международную торговлю, кибербезопасность, Иран, И ГИЛ(Исламское государство Ирака и Леванта), контртерроризм, Эболу и действия России в Украине", - отмечается в сообщении.