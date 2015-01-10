Меркель предупредила Европу о вероятной угрозе от России

"Если опять будут иметь место нарушения, как вот Россия поступила в отношении Украины, мы должны этому противостоять", - подчеркнула Ангела Меркель в еженедельном видеообращении, обнародованном на ее сайте, передает DW.DE.

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При этом канцлер предупредила, что мирное сосуществование может оказаться в опасности, "если нечто подобное будет происходить чаще".

В связи с этим Ангела Меркель призвала Европу к единству. "Только вместе мы действительно сильны и убедительны", - подчеркнула она и назвала "первоочередной политической задачей" снова восстановить европейское единство, "хотя интересы некоторых стран в этом случае частично различаются".

По словам канцлера, это касается и незначительных вопросов, и таких, как "свобода слова, свобода прессы и свобода вероисповедания".

Ранее Ангела Меркель отвергла возможность постепенной отмены санкций, введенных ЕС в отношении России в ответ на агрессивную политику Кремля в отношении Украины. По ее мнению, частичного выполнения минских договоренностей для начала отмены санкций недостаточно.