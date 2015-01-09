Меркель отвергла возможность постепенной отмены санкций против РФ

Об этом она заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Арсением Яценюком, сообщает DW.DE. По ее мнению, частичного выполнения минских договоренностей для начала отмены санкций не достаточно.

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Ангела Меркель подчеркнула, что нельзя рассматривать определение демаркационной линии между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными или установление надежного контроля на российско-украинской границе изолированно друг от друга. "Поэтому я считаю, что мы должны увидеть воплощение всех минских договоренностей, прежде чем принимать решение об отмене санкций", - заявила канцлер.

Таким образом Ангела Меркель отреагировала на предложения поэтапно ослаблять санкции против Москвы, если минские договоренности будут постепенно выполняться. С таким предложением выступили некоторые политики в ЕС.

Канцлер также заявила, что не видит шансов для отмены санкций, введенных в ответ на аннексию Россией Крыма. В марте ЕС должен определиться относительно продолжения или отмены режима санкций против России, которые были приняты сначала на год.