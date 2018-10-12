Покупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси подтвердила сделку

Женщина заявила, что теперь у неё будет "своя история искусства".

Женщина, купившая картину известного британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром", подтвердила сделку с аукционом Sotheby's, несмотря на то, что работа самоуничтожилась сразу после удара молотка.

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Об этом сообщается на сайте аукциона. Европейский коллекционер приобретет порезанную картину за более чем миллион фунтов.

"Когда на прошлой неделе ударил молот (ведущего аукциона - УНИАН), и работа была измельчена, я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать, что в конечном итоге у меня будет своя история искусства”, - прокомментировала инцидент коллекционер.

После яркого перформанса картина получила новое название - "Любовь в мусорном ведре".

Напомним, на прошлой неделе на аукционе Sotheby's картина "Девочка с шаром" сразу после удара молотка ведущего аукциона прошла сквозь шредер, установленный в рамке, - половина работы превратилась в "соломку".