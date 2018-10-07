"На случай аукциона": Бэнкси показал видео установки шредера в рамку своей картины
04:05, 07 октября 2018Мир
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В видео автор показал установку шредера в раму картины и продемонстрировал работу механизма.
Бэнкси уничтожил собственную картину / фото instagram.com/banksy
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram видео о подготовке к уничтожению картины "Девочка с красным воздушным шариком".
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"Несколько лет назад я тайно вмонтировал шредер в картину. На случай, если ее когда-нибудь выставят на аукцион", – написал художник. В подписи к посту Бэнкси указал цитату Пикассо: "Стремление уничтожить также является творческим желанием".
В видео автор показал установку шредера в раму картины и продемонстрировал работу механизма.
Как известно, картина известного уличного художника Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион фунтов на аукционе Sotheby's в Лондоне.
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