"На случай аукциона": Бэнкси показал видео установки шредера в рамку своей картины

В видео автор показал установку шредера в раму картины и продемонстрировал работу механизма.

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram видео о подготовке к уничтожению картины "Девочка с красным воздушным шариком".

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"Несколько лет назад я тайно вмонтировал шредер в картину. На случай, если ее когда-нибудь выставят на аукцион", – написал художник. В подписи к посту Бэнкси указал цитату Пикассо: "Стремление уничтожить также является творческим желанием".

В видео автор показал установку шредера в раму картины и продемонстрировал работу механизма.

Как известно, картина известного уличного художника Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион фунтов на аукционе Sotheby's в Лондоне.