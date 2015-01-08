Французская полиция готовится к задержанию напавших на редакцию Charlie Hebdo

Именно там были замечены двое подозреваемых в нападении на сатирический журнал Charlie Hebdo. Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что братьев Шерифа и Саида Куаши видели на бензозаправке. Полицейские предполагают, что мужчины вооружены, передает Радио Свобода.

Премьер-министр Франции Манюель Вальс не исключил, что братья готовят еще одно нападение.

Ранее полиция сообщила, что ей сдался 18-летний Хамид Мурад. Это произошло во время антитеррористического рейда в городе Шарльвиль-Мезьер, в 230-ти километрах от Парижа.

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По информации СМИ, друзья Мурада утверждают, что в момент нападения он был на занятиях в школе.

В четверг в полдень по всей Франции была объявлена минута молчания в память о 12 погибших во время нападения на Charlie Hebdo, который неоднократно публиковал карикатуры на многих мусульманских лидеров.

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Накануне по всему миру на стихийные демонстрации вышли более ста тысяч человек, чтобы выразить солидарность Charlie Hebdo.

В четверг в трех городах Франции были совершены нападения на мечети и молитвенные места мусульман. Никто не пострадал. Местная полиция расценила это как уголовные преступления.

Во Франции объявлен национальный траур.