Во Франции объявили трехдневный траур в связи с терактом в Charlie Hebdo

"Четверг будет национальным днем траура по погибшим журналистам в результате нападения на Charlie Hebdo", - заявил Олланд, сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Он также отметил, что в течение трех дней флаги будут приспущены по всей стране.

"Мы сделаем все, чтобы найти и наказать тех, кто совершил это чудовищное преступление", - заявил президент Франции в специальном обращении к соотечественникам по Елисейского дворца.

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Олланд также напомнил, что экстремисты в течение многих лет угрожали работникам Charlie Hebdo.

"Мы должны вместе стать на защиту демократических ценностей", - заявил Олланд и призвал сограждан к национальному единству перед лицом терроризма.