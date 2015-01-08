Двое подозреваемых в теракте в Париже укрылись в доме на севере Франции

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на префектуру (административный центр) департамента Уаз, к которому относится город.

Как отмечается, мобильные полицейские фургоны сейчас размещены на улицах города.

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В то же время, как сообщается, мэр города Бруно Форте в комментарии СМИ не подтвердил эту информацию, сообщает Украинская правда.

"Я не проинформирован; если бы это было так, мне бы сообщили", - отметил он.

Форте отметил, что вертолеты пролетели над окраиной города и большое количество полицейских машин обыскивали местность.

"Меня не просили принять конкретных мер, они мне сказали не паниковать", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что двое людей, похожих на подозреваемых Шерифа и Саида Кауши, были замечены возле города Виллер-Котре.

Как известно, 7 января трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, погибли 10 журналистов и двое полицейских. Причиной нападения были карикатуры на исламские религиозные символы.