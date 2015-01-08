Во двор мечети на западе Франции бросили четыре гранаты, произошел взрыв

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на газету Le Maine Libre.

«Одна из гранат взорвалась, однако никто не пострадал», - отмечает издание. В окне мечети остался пулевое отверстие.

Место происшествия оцеплено полицией.

Ранее в городе Вильфранш-сюр-Сон на востоке Франции произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в ресторане, расположенном недалеко от городской мечети.

Читайте такжеВ сети опубликовано видео вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo

Тем временем на окраине Парижа утром 8 января произошла стрельба. Вооруженный темнокожий мужчина ранил полицейского и сотрудника дорожной службы в городе Монруж. Сначала сообщалось, что нападавший был задержан, однако позже глава МВД Франции Бернар Казнев эту информацию опроверг. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его слова, мужчина находится в бегах.

Напомним, 7 января в центре Парижа произошло нападение на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Трое вооруженных мужчин убили 12 человек, в том числе главного редактора журнала и нескольких сотрудников полиции.