Киселев украл заставку для своей передачи из кинофильма "Робокоп"

Автор показывает поочередно заставку из «Вестей недели» и кадры из вымышленной передачи Пэта Новака (герой Сэмюэла Л. Джексона), чтобы показать их идентичность, передает meduza.

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Чтобы добиться большего сходства, автор ролика-сравнения не просто взял фрагмент из начала «Робокопа», а изменил его - ускорил воспроизведение и вставил фрагменты из других частей фильма.