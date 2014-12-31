Киселев украл заставку для своей передачи из кинофильма "Робокоп"
13:04, 31 декабря 2014Мир
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В YouTube 29 декабря появилось видео, на котором видно, что заставка программы «Вести недели» Дмитрия Киселева похожа на фрагмент фильма «Робокоп» 2014 года.
Киселев попался на плагиате \ ТВ Скриншот, svoboda.org
Автор показывает поочередно заставку из «Вестей недели» и кадры из вымышленной передачи Пэта Новака (герой Сэмюэла Л. Джексона), чтобы показать их идентичность, передает meduza.
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Чтобы добиться большего сходства, автор ролика-сравнения не просто взял фрагмент из начала «Робокопа», а изменил его - ускорил воспроизведение и вставил фрагменты из других частей фильма.
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