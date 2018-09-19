Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

В группу, кроме авианосца «Гарри Трумэн» входят ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев.

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с «Гарри Трумэном» вошла в Средиземное море.

Читайте такжеВ Средиземное море вошел четвертый эсминец США с ракетами "Томагавк"

Об этом сообщается на сайте американских ВМС. Корабли стянули в регион, чтобы «продолжать поддерживать союзников по НАТО, европейских и африканских сторонников, партнеров по коалиции и интересы США в Европе и Африке», - говорится в сообщении пресс-службы ВМС США.

По словам командующего шестым флотом вице-адмирала Лизы Франкетти, при участии «Гарри Трумэна» планируется отработать «весь спектр морских операций».

В группу, кроме атомного авианосца «Гарри Трумэн» входят ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев.

В середине апреля «Гарри Трумэн» участвовал в обстреле Дамаска крылатыми ракетами «Томагавк». После этого власти США задумались оставить корабль в Средиземном море для контроля и сдерживания России.