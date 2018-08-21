Итальянские власти обнародовали видео момента обвала моста в Генуе

17:47, 21 августа 2018
Мир
887 0
Обвал моста в Генуе / REUTERS

Кадры с камер наблюдения, установленных на мосту, опубликовала местная власть.

Видео с Youtube La Riviera Video

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

Лишь 19 августа спасатели завершили поиск погибших под завалами конструкций моста. Официальное количество погибших достигло 43.

Как сообщал УНИАН, немало итальянцев считают, что причиной трагедии стала коррупция, ведь о проблемах с мостом говорили сами жители.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обрушение моста в Италии
Теги: #Италия#мост#Генуя