Итальянские власти обнародовали видео момента обвала моста в Генуе
17:47, 21 августа 2018Мир
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Момент обвала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту.
Обвал моста в Генуе / REUTERS
Момент обвала моста Моранди в итальянском городе Генуя, в результате которого погибло 43 человека, попал на видео.
Кадры с камер наблюдения, установленных на мосту, опубликовала местная власть.
Видео с Youtube La Riviera Video
Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.
Лишь 19 августа спасатели завершили поиск погибших под завалами конструкций моста. Официальное количество погибших достигло 43.
Как сообщал УНИАН, немало итальянцев считают, что причиной трагедии стала коррупция, ведь о проблемах с мостом говорили сами жители.
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