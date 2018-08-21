Итальянские власти обнародовали видео момента обвала моста в Генуе

Момент обвала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту.

Момент обвала моста Моранди в итальянском городе Генуя, в результате которого погибло 43 человека, попал на видео.

Кадры с камер наблюдения, установленных на мосту, опубликовала местная власть.

Видео с Youtube La Riviera Video

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

Лишь 19 августа спасатели завершили поиск погибших под завалами конструкций моста. Официальное количество погибших достигло 43.

Как сообщал УНИАН, немало итальянцев считают, что причиной трагедии стала коррупция, ведь о проблемах с мостом говорили сами жители.