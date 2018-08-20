Обвал моста в Италии мог стать следствием коррупции - СМИ (видео)

Журналисты смогли наткнуться на секретные данные, в которых говорилось о катастрофических структурных изменениях в конструкции моста и о многочисленных расходах на ремонт, которые до путепровода так и не дошли.

Жизнь итальянского города Генуя разделилось на "до" и "после". Сейчас там закрыты магазины, кафе, рестораны и почти безлюдные пляжи, потому что в Италии объявлен национальный траур.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В одно мгновение оборвались десятки жизней, а целые кварталы превратились в безлюдную зону отчуждения – более 600 человек переехали во временное жилье без всяких гарантов даже войти в свое старое. Все, что они могут сейчас – это приходить и проситься у спасателей хотя бы на 10 минут забежать в дом и забрать хоть какие-то вещи. "Это было ужасно, представьте себе этот мост мог обрушиться на наши жилища. Жертв могло быть больше", - говорят они.

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Новый обвал более чем реален, власти объявили чрезвычайное положение на следующие 12 месяцев. Мост снесут контролируемо, но разрушений жилых домов не избежать. На месте трагедии ежедневно чиновничьи вояжи, однако пока никакой конкретики и ответа, кто виноват, нет.

Немало итальянцев считают, что причиной трагедии стала коррупция, ведь о проблемах с мостом говорили сами жители.

Он был построен еще в далеком 1967 году итальянским инженером Риккардо Моранди, как эксперимент – минимум металла, больше бетона. И уже в 1990-х начались существенные проблемы с устойчивостью путепровода. Тогда мост решили поддержать металлическими тросами, которые закупили по завышенным ценам и уже через два года они начали разрушаться. А пять лет назад жители ныне выселенного квартала начали жаловаться на камни с неба. Последняя проверка моста состоялась в 2016 году – тогда чиновники проблем не обнаружили.

Журналисты смогли наткнуться на секретные данные, в которых та самая проверка дала прямо противоположный результат.

Речь шла о катастрофических структурных изменениях в конструкции моста и о многочисленных расходы на ремонт, которые до путепровода так и не дошли. Власти таки называют предполагаемых виновных – предприятие "Автострады Италии", аналог украинского автодора. Однако только ли это предприятие присвоило деньги, теперь спрашивают обычные итальянцы и все чаще обвиняют также и власти.

Тем временем итальянское правительство выделило 5 млн евро на преодоление первых последствий катастрофы и поддержку пострадавших семей, а также на всякий случай распорядилось проверить остальные мосты. Местная власть Беневенто уже закрыла проезд по мосту того же архитектора Моранди, пока ответственная комиссия не представит исчерпывающие гарантии безопасности. Тем временем в Генуе начались похороны жертв трагедии.