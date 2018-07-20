Россия предлагает США вместе начать депортацию беженцев домой в Сирию

В Москве говорят, что отправить в разрушенную войной страну можно более миллиона сирийцев.

Министерство обороны России отправило в Вашингтон предложение совместно организовать возвращение сирийских беженцев домой. Мол, об этом во время встречи в Хельсинки договорились президенты Дональд Трамп и Владимир Путин, пишет Reuters.

Лидеры США и России проводили беседу тет-а-тет за закрытой дверью. И о деталях их разговора почти ничего не известно. В российском минообороны говорят, что предложение заключается в том, чтобы вернутьбеженцев из Сирии туда, где они жили до войны, которая началась в 2011 году.

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В Москве объясняют, что предлагают Вашингтону создать совместную американо-российско-иорданскую мониторинговую группу в Аммане и похожую группу в Ливане. По мнению российской стороны, в Сирию выслать можно около 1,7 миллиона беженцев, в том числе 980 тысяч – из Ливана, 300 тысяч – из Турции и 200 тысяч – из Евросоюза. Хотя были ли такие же предложения отправлены всем этим странам, не известно. Также не пока не сообщается, как к этому предложению отнеслись в США.