Российская авиация разбомбила лагерь беженцев в сирийском Идлибе - СМИ
03:01, 21 марта 2018Мир
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Идлиб входит в зону деэскалации в Сирии.
Бомбардировки пришлись на темное время суток / фото: Мухаммед Али/Анадолу
В результате авиаударов российской авиации по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб погибли десять мирных жителей, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщили изданию "Анадолу" сирийские повстанцы.
По информации издания, самолет Су-24 ВКС России нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас на юге Идлиба.
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В сирийской гуманитарной организации Белые Каски отметили, что бомбардировка пришлась на темное время суток.
Идлиб входит в зону деэскалации в Сирии.
Напомним, что 20 марта оживленный рынок в восточном пригороде сирийской столицы Дамаска подвергся ракетному обстрелу, в результате погибли по меньшей мере 35 человек.
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