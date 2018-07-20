The Economist: Коррупция берет реванш в Украине, Румынии и Словакии

Наступление на антикоррупционных активистов и политиков стало трендом в Восточной Европе.

Для румынских коррумпированных политиков Лаура Кевеши была ночным кошмаром. Став председателем Национального антикоррупционного директората (DNA) в 2013 году, непримиримый прокурор выдвинула обвинения против более тысячи чиновников, бизнесменов и политиков включительно с бывшими министрами. В июне DNA добился осуждения лидера правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгни. Ему грозит три с половиной года тюрьмы за то, что он незаконно устроил так, чтобы двое его однопартийцев получали выплаты от агентства защиты прав детей.

Однако, соратники Драгни начали сопротивляться, обвинив Кевеши в некомпетентности и предвзятости. В феврале министр юстиции Румынии распорядилось уволить главу DNA, но президент Клаус Йоханнис не подписал это решение. Наконец, 9 июня ему все же пришлось уволить Кевеши из-за приговора Конституционного суда, пишет The Economist.

Кевеши и DNA были маяком надежды для реформаторов в Центральной и Восточной Европе. Ее увольнение – это часть тенденции. Во всем регионе антикоррупционные партии и движения столкнулись с ударом со стороны самодовольных политиков, а также с распространением разочарования среди населения.

В Украине, где в политике доминируют могущественные олигархи, реформаторы одержали, казалось бы, победу в июне, когда парламент поддержал создание независимого антикоррупционного суда. Но критики говорят, что у этого суда не будет нужной силы. Тем временем, антикоррупционные активисты сталкиваются с недопустимыми преследованиями. Издание напоминает об атаке на Виталия Шабунина. 17 июля его облили зеленкой, пока полиция молча наблюдала за этим и не вмешивалась.

В Болгарии – самой коррумпированной стране Евросоюза – еле приняли антикоррупционных закон. Но он нарушает директиву ЕС, ведь не защищает тех, кто сообщает о взяточниках. В Чехии премьер-министр Андрей Бабиш сформировал свое уже второе миноритарное правительство, несмотря на обвинения в мошенничестве.

Издание напоминает также о том, как в Словакии весной были убиты молодой журналист и его подружка. Парень проводил журналистское расследование темных дел чиновников. После убийства и массовых протестов, которые оно вызвало, премьер-министр Роберт Фицо ушел в отставку.

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Партии, которые выступают за правильное и честное управление, зависят от надежд граждан на построение лучшей страны. Но эти надежды угасают. Коррумпированные же политические силы имеют более конкретные мотивы: они хотят денег, власти и безнаказанности.

«Как только Социал-демократическая партия пришла к власти в Румынии, все силы правительства были брошены на то, чтобы Драгня не попал за решетку», - говорит лидер оппозиционной антикоррупционной партии «Союз за спасение Румынии» Дан Барна.

Издание отмечает, что угроза от подъема коррумпированных сил в Восточной Европе в том, что политологи называют «захватом государства». Речь идет о монополизации правительства продажными актерами. Словацкий депутат и основатель антикоррупционного движения «Вместе» Мирослав Беблавий отмечает, что разоблачение преступления без наказания мало что значит. По его мнению, это может подтолкнуть избирателей в объятия популистов, которые пообещают отомстить элитам.

«Если вы видите, как кто ежедневно плюет вам в лицо, а вы не можете ничего с этим поделать, это делает вас максимально злыми», - сказал Беблавий.