Облитый зеленкой антикоррупционер Шабунин получил химический ожог глаз (видео)

В ЦПК показали справку из Александровской больницы, врачи которой осмотрели активиста.

Глава ЦПК Виталий Шабунин, которого облили зеленкой под стенами САП, получил химический ожог обоих глаз.

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«Сегодня под стенами САП группа молодчиков в военной форме напали на главу правления ЦПК Виталия Шабунина и залили глаза зеленкой. Согласно медицинскому выводу Александровской больницы, у Шабунина химический ожог обоих глаз», - отмечается в сообщении ЦПК в Twitter.

Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей. pic.twitter.com/hAKr4SGr0o — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 июля 2018 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные забросали тортами председатель правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили его зеленкой.