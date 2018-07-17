Облитый зеленкой антикоррупционер Шабунин получил химический ожог глаз (видео)

13:45, 17 июля 2018
Политика
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В ЦПК заявили, что Шабунин серьезно пострадал от действий провокаторов / УНИАН

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«Сегодня под стенами САП группа молодчиков в военной форме напали на главу правления ЦПК Виталия Шабунина и залили глаза зеленкой. Согласно медицинскому выводу Александровской больницы, у Шабунина химический ожог обоих глаз», - отмечается в сообщении ЦПК в Twitter. 

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизвестные забросали тортами председатель правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили его зеленкой.

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Теги: #НАБУ#САП#Шабунин