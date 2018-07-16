В Хельсинки началась встреча Трампа с Путиным

Кортежи лидеров России и США прибыли с опозданием от запланированного времени.

Президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та Російської Федерації Володимир Путін прибули у Гельсінки (Фінляндія) до президентського палацу для ведення переговорів.

Прибуття лідерів США та РФ і їхніх делегацій до президентського палацу у Гельсінки транслювалося в прямому ефірі на Reuters TV та американському онлайн-ресурсі C-SPAN.

Кортеж Путина подъехал к президентскому дворцу примерно в 13:35, Трампа – в 13:56.

Лидеров США и РФ встречал президент Финляндии Саули Ниинистё. Он сообщил Трампу, что Путин уже прибыл на встречу.

Читайте такжеЭкс-советник Рейгана дал советы Трампу, как доминировать над Путиным

По сообщению Белого дома, планировалось, что прибытие Трампа в президентский дворец состоится в 13:00, а в 13:20 должна была начаться двусторонняя встреча Трампа и Путина в формате «тет-а-тет». Заранее было запланировано, что в 14:50 начнется расширенная встреча президентов США и РФ за обедом, а в 16:50 состоится совместная пресс-конференция.

Отправка самолета Трампа в Вашингтон запланирована на 18:55.

Как сообщает CNN, самолет президента РФ прибыл в Хельсинки с опозданием, приземлившись в аэропорту примерно в 13:00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, состоятся переговоры президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в Хельсинки (Финляндия).

Трамп намерен обсудить с Путиным нераспространение ядерного оружия, поднять вопросы Украины и Сирии, а также вмешательство РФ в выборы в США.