Больше всего журналистов в этом году погибло в Афганистане
11:14, 02 июля 2018Мир
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Из 33 журналистов, погибших в этом году, 10 приходится на Афганистан.
Иллюстрация \ REUTERS
Наибольшее число журналистов в 2018 году было убито на территории Афганистана.
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Об этом сообщает международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ). Из 33 журналистов, погибших в этом году, 10 приходится на Афганистан, 5 - на Сирию, 4 - на США, 3 - на Индию.
Согласно подсчетам CPJ, по два журналиста погибли в Колумбии, Израиле, Мексике, Йемене. Еще по одному представителю СМИ были убиты в Бразилии, Никарагуа и Словакии.
Как сообщал УНИАН, в Словакии протесты, потрясшие страну после убийства журналиста-расследователя Яна Куцака и его девушки, заставили подать в отставку сначала двух министров, а затем и премьера Роберта Фицо.
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