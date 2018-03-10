Убийство журналиста и его невесты: тысячи словаков протестовали против правительства (видео)

Участники акций протеста требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо.

Десятки тысяч словаков вечером в пятницу, 9 марта, вышли на антиправительственные акции протеста в Братиславе и других городах страны.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, демонстранты несли плакаты вроде "Словакия должна стать государством без мафии".

Также они требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо из-за возможной причастности его правительства к коррупционным схемам.

Организаторы акции в Братиславе заявили о крупнейшей демонстрации в Словакии со времен "Бархатной революции" 1989 года.

Читайте такжеПрезидент Словакии допустил досрочные выборы из-за резонансного убийства журналиста

Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой, по данным правоохранителей, в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо. Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка "Ндрангета", базирующаяся на юге Италии. Журналиста похоронили 3 марта, его невесту - днем раньше.

Полиция 3 марта сообщила, что отпустила всех семерых задержанных итальянцев в связи с расследованием убийства, среди которых были люди с фамилиями и инициалами лиц, некоторые из которых схожи с именами итальянских бизнесменов - фигурантов последнего расследования Куцяка.