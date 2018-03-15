Премьер Словакии ушел с поста на фоне скандала из-за убийства журналиста

Президент Андрей Киска отставку принял.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его правительство уволились на фоне скандала в связи с убийством местного журналиста Яна Куциака и его невесты.

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Президент Андрей Киска отставку принял и попросил вице-премьера Петера Пеллегрини сформировать новый кабмин, передает kommersant.ru.

Ранее Фицо выражал готовность покинуть должность.

Как сообщал УНИАН, тела журналиста и его невесты Мартины Кушнировой были найдены в конце февраля. Перед смертью журналист расследовал деятельность итальянской мафиозной организации Ндрангета в Словакии, а также ее возможные связи с местными политиками. Убийства вызвали волну критики со стороны оппозиции и гражданских активистов, обвинивших власти в промедлении с расследованием произошедшего.