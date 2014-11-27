Саакашвили обвиняют в покрывательстве убийцы

"Главная прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении бывшего президента Михаила Саакашвили по делу о преступлении против Александра Гиргвлиани. Расследование, проведенное на основании рекомендаций Европейского суда по правам человека, установило что мы имеем дело с системным преступлением", - говорится в заявлении прокуратуры, распространенном в четверг, 27 ноября.

Об этом пишут Новости-Грузия.

При этом отмечено, что "сокрытие преступления против Александра Гиргвлиани, фальсифицирование расследования, покрывательство высокопоставленных чиновников и способствование им избежать наказание было осуществлено в результате согласованных и координированных действий министра внутренних дел Иванэ Мерабишвили, директора департамента конституционной безопасности (МВД) Давида Ахалая, председателя департамента по исполнению наказания Бачаны Ахалая, генеральной прокуратуры и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили".

Расследование дела продолжается по статье 332 Уголовного кодекса Грузии - злоупотребление служебными полномочиями, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Читайте такжеПремьера Грузии времен Саакашвили приговорили к 3 годам тюрьмы

Сотрудник "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани был найден убитым 28 января 2006 года на кладбище в Окрокана (пригород Тбилиси), после ссоры в одном из тбилисских баров с чиновниками МВД. Ссора произошла в кафе "Шарден-бар" в центре Тбилиси, где находились ныне бывшие высокопоставленные чиновники МВД.

Один из фигурантов дела, бывший замглавы департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Олег Мельников ранее заявил, что Михаил Саакашвили был в курсе деталей дела об убийстве Гиргвлиани.