МИД Эстонии: существует риск аннексии Россией части Грузии
Подписание Россией и Абхазией договора, который предусматривает создание объединенной группировки войск, может привести к аннексии Россией части Грузии.
Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус на встрече с главой внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Вальстрьом, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Рostimees.
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"Есть опасность, что это может привести к аннексии Россией части Грузии. Этот шаг нарушает суверенитет Грузии, противоречит нормам международного права и обязательств, которые Россия взяла на себя перед Советом Европы, и так называемого шестого пункта мирного плана", - сказала она.
Кроме того, по ее словам, договор нарушает и женевский переговорный процесс и тем самым дестабилизирует ситуацию во всем регионе.
"Действия России в Абхазии, в том числе установление пограничных сооружений, нелегальные. Мы призываем Россию выполнить все обязательства по мирному договору 2008 года, в том числе отвести войска на позиции, существовавшие до начала конфликта. Важно также, чтобы представителям наблюдательной миссии ЕС был обеспечен доступ в регионы Абхазии", - сказала Кейт Пентус-Розіманнус.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия пытается узаконить аннексию регионов Грузии.