МИД Эстонии: существует риск аннексии Россией части Грузии

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус на встрече с главой внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Вальстрьом, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Рostimees.

Читайте такжеАбхазия согласилась объединить армию с Россией в обмен на зарплаты

"Есть опасность, что это может привести к аннексии Россией части Грузии. Этот шаг нарушает суверенитет Грузии, противоречит нормам международного права и обязательств, которые Россия взяла на себя перед Советом Европы, и так называемого шестого пункта мирного плана", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, договор нарушает и женевский переговорный процесс и тем самым дестабилизирует ситуацию во всем регионе.

"Действия России в Абхазии, в том числе установление пограничных сооружений, нелегальные. Мы призываем Россию выполнить все обязательства по мирному договору 2008 года, в том числе отвести войска на позиции, существовавшие до начала конфликта. Важно также, чтобы представителям наблюдательной миссии ЕС был обеспечен доступ в регионы Абхазии", - сказала Кейт Пентус-Розіманнус.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия пытается узаконить аннексию регионов Грузии.