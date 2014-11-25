НАТО отказалось признать договор России и Абхазии

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии внутри международно признанных границ. Поэтому мы не признаем так называемый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный между грузинским регионом Абхазией и Россией 24 ноября", — говорится в заявлении генсека альянса.

Читайте такжеАбхазия согласилась объединить армию с Россией в обмен на зарплаты

Президент России Владимир Путин и глава Абхазии Рауль Хаджимба подписали в понедельник договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух стран.

Этот документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью создания объединенной группировки войск двух государств, которые будут подчинены объединенному командованию.