НАТО отказалось признать договор России и Абхазии
НАТО не признает договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией, и считает его нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии РИА Новости http://ria.ru/world/20141125/1034951212.html#ixzz3K3G38qoE
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии внутри международно признанных границ. Поэтому мы не признаем так называемый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный между грузинским регионом Абхазией и Россией 24 ноября", — говорится в заявлении генсека альянса.
Читайте такжеАбхазия согласилась объединить армию с Россией в обмен на зарплаты
Президент России Владимир Путин и глава Абхазии Рауль Хаджимба подписали в понедельник договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух стран.
Этот документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью создания объединенной группировки войск двух государств, которые будут подчинены объединенному командованию.