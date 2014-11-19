МИД Литвы: у ЕС нет права на гибкость в отношениях с Россией

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литви Линас Линкявичюс в интервью телекомпании CNN, передает "ЕвроПравда".

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Он также подверг критике санкционные решения Евросоюза из-за того, что санкции нередко остаются декларативными. "Мы действительно не предпринимаем достаточно усилий. Мы движемся слишком медленно и даже иногда теряем нашу цель из-за того, что большая часть людей в санкционном списке не имеет никакого отношения к процессу принятия решений в России", - заявил политик.

Как известно, ряд стран ЕС во главе с Германией в течение многих лет исповедовали политику "привлечения России" к диалогу и демократическим ценностям. Линас Линкявичюс уверен, что такая политика провалилась и пришло время от нее отказаться.

"Никакие усилия по привлечению России не дали успеха. Было больше сотни разных попыток привлечь Россию, мы пытались общаться с ней и быть дружественными, ожидая, что она будет делать то же самое. Но я боюсь, что это не тот случай (когда можно рассчитывать на успех)", - подчеркнул он.

Глава МИД Литвы призвал западных лидеров изменить подход к диалогу с Кремлем и прекратить политику гибкости как нерезультативную. "Я не говорю, что нам нужно быть агрессивными, но, по крайней мере, давайте будем последовательными. Если мы будем пробовать проявлять гибкость, российская сторона воспримет это как слабость и будет считать, что это - разрешение действовать так, как она считает нужным", - подчеркнул министр.