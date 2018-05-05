Экс-мэр Нью-Йорка объяснил, зачем Трамп заплатил порноактрисе

Джулиани подчеркнул, что скандал с порноактрисой не имеет отношения к президентству Трампа.

Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн передал порноактрисе Сторми Дэниэлс деньги для того, чтобы защитить семью Трампа. Об этом заявил новый адвокат президента, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Как передает РБК, Джулиани рассказал, что Дэниэлс передали бы деньги вне зависимости от того, баллотировался бы Трамп в президенты страны или нет. "Платеж был произведен для того, чтобы решить ситуацию с личными и ложными утверждениями, с целью защитить семью президента", - заявил адвокат.

Читайте такжеТрамп заявил, что определены дата и место для встречи с лидером КНДР

Накануне Джулиани заявил в интервью Fox News, что Трамп возместил адвокату Майклу Коэну $130 тыс., заплаченные Дэниэлс за молчание. Месяц назад президент США утверждал, что не знал о выплате со стороны Коэна порноактрисе.

Дэниэлс в начале марта подала на Трампа в суд. Она заявляет, что договоренность о неразглашения сведений по поводу ее связи с политиком недействительно. По ее словам, Трамп в канун выборов 2016 года через своего адвоката Коэна передал Дэниелс $130 тыс., но подпись под соглашением о неразглашении не поставил. Актриса позднее добавила, что готова вернуть деньги, а взамен попросила не препятствовать ее попыткам рассказать об отношениях с нынешним главой государства.

По словам Дениэлс, у нее с Трампом была интимная связь в 2006 году. Президент США отрицает эту информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира.