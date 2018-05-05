Экс-мэр Нью-Йорка объяснил, зачем Трамп заплатил порноактрисе
Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн передал порноактрисе Сторми Дэниэлс деньги для того, чтобы защитить семью Трампа. Об этом заявил новый адвокат президента, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.
Как передает РБК, Джулиани рассказал, что Дэниэлс передали бы деньги вне зависимости от того, баллотировался бы Трамп в президенты страны или нет. "Платеж был произведен для того, чтобы решить ситуацию с личными и ложными утверждениями, с целью защитить семью президента", - заявил адвокат.
Читайте такжеТрамп заявил, что определены дата и место для встречи с лидером КНДР
Накануне Джулиани заявил в интервью Fox News, что Трамп возместил адвокату Майклу Коэну $130 тыс., заплаченные Дэниэлс за молчание. Месяц назад президент США утверждал, что не знал о выплате со стороны Коэна порноактрисе.
Дэниэлс в начале марта подала на Трампа в суд. Она заявляет, что договоренность о неразглашения сведений по поводу ее связи с политиком недействительно. По ее словам, Трамп в канун выборов 2016 года через своего адвоката Коэна передал Дэниелс $130 тыс., но подпись под соглашением о неразглашении не поставил. Актриса позднее добавила, что готова вернуть деньги, а взамен попросила не препятствовать ее попыткам рассказать об отношениях с нынешним главой государства.
По словам Дениэлс, у нее с Трампом была интимная связь в 2006 году. Президент США отрицает эту информацию.
Как сообщал УНИАН, ранее Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира.