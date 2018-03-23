Берлин и Париж скоординируют возможные санкции против РФ из-за отравления Скрипаля

Меркель отметила, что другие страны Европейского Союза также намерены скоординировать новые санкции в отношении России.

Германия и Франция согласуют ответные меры против России в связи с отравлением российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, проходившей после саммита Евросоюза сегодня в Брюсселе, cообщает Deutsche Welle.

«Мы хотим скоординировать действия, которыми намерены реагировать», - сказала Меркель.

По ее словам, «Германия и Франция - едины во мнении, что в дополнение к отзыву посла (ЕС в Москве) необходимо такое реагирование».

При этом Меркель отметила, что другие страны Европейского Союза также намерены скоординировать новые санкции в отношении России.

Британский премьер-министр Тереза Мэй передала участникам саммита ЕС результаты расследования отравления Скрипаля, сообщили Меркель и Макрон, отметив, что ожидают, что они не будут сильно отличаться от выводов, которые сделают прибывшие недавно в Великобританию эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы считаем, что уже проведенная экспертиза была очень основательной, и никто не ставит это под вопрос», - заявила Меркель.

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Отравление в Солсбери - очень серьезный случай с точки зрения безопасности, и поэтому европейцы обязаны реагировать, подчеркнул Макрон.

Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой.

Глава Европейского Совета Дональд Туск рассчитывает на то, что ряд стран-членов ЕС примет новые штрафные меры против Москвы уже 26 марта. Сколько именно государств имеется в виду, Туск не пояснил, отметив, что "больше, чем одно, но не думаю, что это будет целая группа".

Между тем представители ряда стран на саммите ЕС уже заявили, что рассматривают возможные меры в отношении России. Так, отзыв своих послов из Москвы не исключают, в частности Ирландия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.