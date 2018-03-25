В деле об отравлении Скрипаля появилась "близкая подруга" - СМИ

По информации СМИ пока женщина не обращалась в полицию.

В деле об отравлении в Великобритании бывшего агента Сергея Скрипаля появилась его "близкая подруга".

Как пишет ТСН.uа, об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на его знакомого.

По данным издания, женщина боится публичности из-за возможных последствий и не контактирует с полицией.

"Она ужасно напугана. Когда она увидела в новостях, что случилось, она сказала мне: "Это мой бывший", - рассказал мужчина.

Как отмечается, эту информацию также подтвердил другой знакомый, 52-летний девелопер.

"Скрипаль представился женщине как мультимиллионер из России. Полиция даже не знает, что она существует. Очень небольшое количество людей знают, что между ними было", - сказал он.

В то же время пока неизвестно, знает ли "близкая подруга" Скрипаля что-то о днях, предшествовавших отравлению бывшего разведчика.

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Напомним, 5 марта сообщалось, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь. Жена бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сказала изданию, что ситуация со Скрипалем "очень похожа на то, что произошло с ее мужем". Как известно, он умер в 2006 году в результате отравления полонием.

Сергей Скрипаль до 1999 года служил в Главном разведывательном управлении РФ, после чего вышел на пенсию в звании полковника. В 2004-м его задержали по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании и через два года приговорили к 13 годам лишения свободы. Скрипаль был признан виновным в том, что от 1995-го передавал Секретной разведывательной службе Великобритании данные о сотрудниках российской разведки, которые работали под прикрытием в Европе.

В 2010 году Скрипаль и еще трое осужденных в России были помилованы, после чего их обменяли на десятерых агентов российской разведки, раскрытых в США. После обмена Сергей Скрипаль стал жить в Великобритании.

Глава МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания проявит жесткую реакцию, если причастность России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля будет доказано.

Тем временем президент России Владимир Путин прокомментировал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. По его словам, британцы должны "сами разобраться" с этим инцидентом, прежде чем обсуждать этот вопрос с РФ.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что за покушением на бывшего агента Сергея Скрипаля "с большой долей вероятности" стоит Россия. Она в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия не причастна к отравлению Сергея Скрипаля и готова сотрудничать со следствием.

"Россия не виновата, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства за тем же документом", - добавил российский министр.

Объяснений от Москвы в оговоренное время Лондон не получил. Поэтому 14 марта Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страны. Также Британия созвала срочное заседание совета безопасности ООН для обсуждения вопроса об отравлении Скрипаля.

Высылку российских дипломатов из Великобритании в России расценили как "беспрецедентно грубую провокацию" и выгнали британских дипломатов в ответ.