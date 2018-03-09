В США мужчина захватил заложников в доме для ветеранов

Вход в дом для ветеранов временно закрыт, находившихся в близлежащих районах людей эвакуировали.

Вооруженный мужчина совершил нападение на дом для ветеранов в городе Юнтвиль в американском штате Калифорния и взял в заложники трех человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на капитана пожарной охраны округа Напа Чейза Бекмана.

Инцидент произошел около 10:30 утра по местному времени.

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По данным издания Napa Valley Register, нападавший вооружен автоматическим оружием, на нем также надет бронежилет.

В офисе местного шерифа заявили об обстреле своих полицейских, сообщений о жертвах не поступало.

По информации издания, нападавшим может быть 36-летний участник программы по реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой, который был освобожден от курса лечения 2 недели назад.

Информацию о трех заложниках подтверждает телеканал KTVU. Со ссылкой на полицию издание отмечает, что было произведено около 15-20 выстрелов.

Видео: KTVU News

Сейчас на месте происшествия работают около двух десятков сотрудников правоохранительных органов, а также медицинские службы. Вход в дом для ветеранов временно закрыт, находившихся в близлежащих районах людей эвакуировали.