Захват заложников в британском городе: вооруженного мужчину задержали, полиция исключает теракт

Мужчина, который сегодня, 22 октября, захватил заложников британском городе Нанитон, графство Уорикшир, был арестован и сейчас находится под стражей в полиции.

Как говорится в сообщении на сайте полиции графства, люди в боулинге и из соседних объектов были эвакуированы, во время инцидента никто не пострадал.

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«Мы хотели бы поблагодарить местных жителей за их терпение и сотрудничество во время того, как официальные лица занимались этим инцидентом. Мы рады, что мы смогли мирно решить инцидент и не было раненых. Я хотел бы успокоить общественность Нанитона, что этот инцидент не связан с какой-либо террористической деятельностью», – прокомментировал ситуацию главный руководитель полиции графства Алекс Франклин-Смит (Alex Franklin-Smith).

Как сообщал УНИАН, в британском городе Нанитон, графство Ворикшир, мужчина с ружьем захватил заложников в развлекательном центре. Один из очевидцев заявил, что мужчина курил в доме, когда ему сделали замечание, он достал ружье.