Отравления экс-шпиона Скрипаля: медицинская помощь понадобилась 21 человеку

Трое из пострадавших остаются в больнице: это Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли.

По меньшей мере 21 человек, в том числе полицейские, нуждались в помощи врачей из-за действия нервно-паралитического вещества, которое было использовано для нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Руководитель полиции графства Уилтшир, где произошло нападение, Кир Притчард 8 марта сообщил, что ряд пострадавших "прошли процесс лечения в больницах... Они сдают анализы крови, им оказывают помощь, поддержку и советы", передает Радио Свобода.

Трое из пострадавших, по его словам, остаются в больнице: это Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

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При этом 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, по данным британских властей, находятся в критическом состоянии. Полицейский находится в сознании, разговаривает, но его состояние остается серьезным, сообщила министр внутренних дел Амбер Радд.

О том, действию какого именно вещества подверглись пострадавшие, британские власти не сообщают.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала использования нервно-паралитического вещества на территории Британии, при помощи которого была совершена попытка убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, наглым и дерзким шагом. Радд заявила, что "нападение было совершено самым жестким способом, публично".

Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался Скрипач и с чем может быть связана ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона имеет все признаки российской причастности.

Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипача.

В свою очередь, в Москве заявление главы МИД Великобритании назвали "дикостью".

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобритании умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.