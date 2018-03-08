Полицейский, который первым приехал на место отравления экс-агента ГРУ, находится в коме - СМИ

В данный момент полиция расследует покушение на убийство Скрипаля и его дочери.

Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и британский полицейский находятся в коме после нападения с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что полицейский, который находится в коме, был одним из первых, кто прибыл на место отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В данный момент полиция расследует покушение на убийство Скрипаля и его дочери.

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Ранее глава контртеррористического отдела Великобритании Майкл Роули ранее сообщал, что полицейский находится в тяжелом состоянии в больнице, как и Сергей Скрипаль с дочкой.

Ранее сообщалось, что 5 марта попали в больницу двое полицейских, которые занимались делом об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона имеет все признаки российской причастности.

Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля.

В свою очередь, в Москве заявление главы МИД Великобритании назвали "дикостью".

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.