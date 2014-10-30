В Буркина-Фасо будет создано переходное правительство - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре распорядился распустить прежнее правительство и парламент на фоне демонстраций против изменения конституции. Глава армии генерал Оноре Траоре уже через несколько часов доложил о выполнении указа.

”Переходное правительство будет создано после консультаций со всеми партиями. Возвращение к конституционному порядку ожидается не позднее чем через 12 месяцев”, - цитирует слова военного агентство Рейтер. Генерал также заявил, что в стране с семи часов вечера до шести часов утра будет действовать комендантский час.

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Африканский союз уже выразил глубокую озабоченность событиями в Буркино-Фасо и заявил, что срочно отправит в страну свою делегацию.

Демонстрации и митинги в столице Буркина-Фасо Уагадугу в минувший вторник переросли в массовые столкновения с полицией. Причиной протестов стало намерение президента провести референдум по изменению конституции, что позволило бы ему вновь быть кандидатом на президентских выборах. Компаоре правит страной уже 27 лет