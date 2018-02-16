Стала известна причина массового расстрела школьников во Флориде
Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ в штате Флорида рассказал следователям, что послужило причиной нападения.
Об этом сообщает ABC News. Он заявил, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания совершить преступление.
Голоса были описаны как «демоны» источниками правоохранительных органов.
Знакомые 19-летнего парня описывают его как проблемного подростка, который чувствовал себя очень одиноким. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта.
Читайте такжеВ Сети появилось видео стрельбы в школе во Флориде, где погибли 17 человек
Еще один знакомый Круза описал его как «психопата», который испытывал особый интерес к оружию.
Как сообщал УНИАН, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек. 12 из них были убиты в здании школы, два во дворе, один на улице. Еще два человека умерли в больнице от ранений.
Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины. Для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.