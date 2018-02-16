Стала известна причина массового расстрела школьников во Флориде

19-летний убийца заявил, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания совершить преступление.

Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ в штате Флорида рассказал следователям, что послужило причиной нападения.

Об этом сообщает ABC News. Он заявил, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания совершить преступление.

Голоса были описаны как «демоны» источниками правоохранительных органов.

Знакомые 19-летнего парня описывают его как проблемного подростка, который чувствовал себя очень одиноким. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта.

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Еще один знакомый Круза описал его как «психопата», который испытывал особый интерес к оружию.

Как сообщал УНИАН, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек. 12 из них были убиты в здании школы, два во дворе, один на улице. Еще два человека умерли в больнице от ранений.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины.​ Для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.