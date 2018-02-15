Тиллерсон: США никогда не давали тяжелое вооружение сирийским курдам

17:23, 15 февраля 2018 Мир 139

Тиллерсон также добавил, что США провели «плодотворные встречи» с европейцами по иранской ядерной сделке, но отметил, что работа над этим вопросом еще не завершена.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты «никогда не давали тяжелое вооружение» сирийским Отрядам народной самообороны (YPG), поэтому у них «нечего забирать». Об этом сообщает Reuters. YPG – основная составляющая альянса Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, который захватил значительную территорию страны, освобожденную от ИГИЛ. Читайте такжеТиллерсон: "Исламское государство" пытается трансформироваться в повстанческое движение Тиллерсон также добавил, что США провели «плодотворные встречи» с европейцами по иранской ядерной сделке, но отметил, что работа над этим вопросом еще не завершена. Ранее сообщалось, что Госдепартамент анонсировал встречу Тиллерсона с сирийской оппозицией.

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