Тиллерсон: США никогда не давали тяжелое вооружение сирийским курдам

17:23, 15 февраля 2018
Мир
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Рекс Тиллерсон / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

YPG – основная составляющая альянса Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, который захватил значительную территорию страны, освобожденную от ИГИЛ.

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Тиллерсон также добавил, что США провели «плодотворные встречи» с европейцами по иранской ядерной сделке, но отметил, что работа над этим вопросом еще не завершена.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент анонсировал встречу Тиллерсона с сирийской оппозицией.

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Теги: #Тиллерсон о курдах