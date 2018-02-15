Тиллерсон: США никогда не давали тяжелое вооружение сирийским курдам
17:23, 15 февраля 2018
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Тиллерсон также добавил, что США провели «плодотворные встречи» с европейцами по иранской ядерной сделке, но отметил, что работа над этим вопросом еще не завершена.
Рекс Тиллерсон / REUTERS
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты «никогда не давали тяжелое вооружение» сирийским Отрядам народной самообороны (YPG), поэтому у них «нечего забирать».
Об этом сообщает Reuters.
YPG – основная составляющая альянса Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, который захватил значительную территорию страны, освобожденную от ИГИЛ.
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Тиллерсон также добавил, что США провели «плодотворные встречи» с европейцами по иранской ядерной сделке, но отметил, что работа над этим вопросом еще не завершена.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент анонсировал встречу Тиллерсона с сирийской оппозицией.
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