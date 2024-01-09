Пока полноценная эшелонированная ПВО есть только в Киеве и Киевской области, говорит Коваленко.

Для защиты от российских атак каждый город-миллионник в Украине должен, как минимум, иметь одну батарею ЗРК Patriot. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как он объяснил в интервью УНИАН, каждая батарея ЗРК Patriot должна иметь защиту из средств среднего радиуса действия. Речь идет об IRIS-T и NASAMS. В свою очередь, эти комплексы должны иметь защиту малого радиуса действия, такой как Alvis Stormer, ЗРК Crotale, или те же самые "Буки", "Кубы", ЗРК "Тор-М2", "Оса-10" и тому подобное.

"То есть, на каждый город-миллионник должен быть полностью готов эшелон такого типа. И это – как минимум. Это чтобы сделать некий зонтик противовоздушной обороны над городами-миллионниками. А потом, после городов-миллионников, в первую очередь, на базе городов-миллионников, которые находятся у линии фронта, у направлений прорыва противовоздушной обороны в нашем воздушном пространстве со стороны России, создавать буфер безопасности", – добавил Коваленко.

Сейчас полноценная эшелонированная ПВО в Украине есть только в Киеве и Киевской области, говорит обозреватель.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Вечером во вторник, 9 января, российские оккупационные войска наносят ракетные ударов по Харькову. Предварительно, враг бил с территории Белгородской области РФ ракетами С-300, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

6 января российские оккупанты обстреляли Донетчину. Враг ударил ракетой по больнице в Покровске, когда там проводили операцию пациенту. Момент прилета попал на видео.

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