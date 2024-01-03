Эксперт считает, что истощение запасов ракет Patriot и других ракет является "явной частью" российской стратегии.

Недавний мощный ракетный обстрел Украины Россией привел к обширным разрушениям, но может преследовать и более конкретную цель.

Россия, вероятно, пытается не только уничтожить цели своих ударов, но и заставить Украину израсходовать драгоценные боеприпасы для ее систем ПВО Patriot, сообщил Business Insider эксперт.

Без защиты, которую обеспечивают системы Patriot , Россия сможет нанести гораздо больший ущерб, с меньшим страхом, что ее удары потерпят неудачу.

Видео дня

Время выбрано особенно удачно, поскольку одобрение Конгрессом дальнейшей помощи может ограничить возможности Украины получить больше боеприпасов для Patriot.

Доктор Джейд МакГлинн, исследователь российской политики и старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, заявила, что истощение запасов ракет Patriot и других ракет является "явной частью" российской стратегии.

"Patriot, безусловно, находятся в центре внимания российской пропаганды внутри страны", - отметила она. Она также сказала, что на решения России, вероятно, повлияли и другие факторы.

Идею также высказал главный корреспондент The Wall Street Journal по международным делам Ярослав Трофимов.

Он сказал, что Россия стремится истощить украинские запасы ракет Patriot в надежде затем уничтожить батареи, которые их запускают. Их будет гораздо сложнее заменить.

Украине передали пять ракетных батарей Patriot из США, Германии и Нидерландов. Они могут отслеживать 100 целей на расстоянии 60 миль, и им приписывают уничтожение многих российских ракет, включая модель, которую, по словам России, невозможно остановить, а также российские самолеты.

МакГлинн сказал, что события в Конгрессе объясняют, почему Россия ждала до конца декабря, чтобы начать свои крупные заградительные удары.

"Непонятно, почему Россия так долго ждала этих ударов по инфраструктуре по сравнению с прошлым годом", - сказала она, отметив, что в 2022 году атаки начались примерно в октябре.

Кейр Джайлс, аналитик по России аналитического центра Chatham House, был настроен более скептически в разговоре с Business Insider.

Он сказал, что Россия, вероятно, проводит ракетную кампанию в свои собственные сроки и знает, что "будет ограниченное количество поставок из-за границы, что бы ни случилось, с перекрытием крана США или без него".

Но он сказал, что отсутствие гарантированной поддержки США значительно усложняет ситуацию для Украины, заставляя принимать трудные решения о том, когда использовать свою оборону.

Patriot для Украины - детали

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, Украине нужно больше систем ПВО Patriot для эффективного сдерживания атак врага. По его словам, 3 января Киев спасли от катастрофы именно эти системы.

Североатлантический альянс укрепляет "Небесный щит" стран Европейского союза 1000 ракетами для ЗРК Patriot. Сегодня соответствующее подразделение НАТО заключило контракт на закупку упомянутого количества боеголовок при поддержке группы стран-членов ЕС, среди которых упоминаются Германия, Нидерланды, Румыния и Испания.

Вас также могут заинтересовать новости: